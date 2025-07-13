3وزراء والمحافظ يفتتحون مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، صباح اليوم مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً علي المواطنين في مختلف المحافظات .

وتفقد الوزراء عقب افتتاح المكتب مقر الشهر العقاري واستمعوا إلى شرح مفصل من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق عن المقر وإجراءات العمل به والذى يعمل بصورة مميكنة ونظام الشباك الواحد وفق منظومة التحول الرقمى.

ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل والمحافظات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى إنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقارى بما يوفر الجهد والوقت وييسر الخدمات للمواطن بمختلف فئاتهم ، مشيرة إلى تنفيذ الوزارة لخطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمرة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري والخدمي بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح مكتب التوثيق يُعد خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات اليومية حيث يسهم الموقع الجديد في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتطبيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية .