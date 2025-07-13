ديمبلي: المديح لا يشغلني وهدفنا تحقيق السداسية التاريخية مع باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، أنه لا يهتم كثيرًا بالثناء الفردي الذي يتلقاه مؤخرًا، مشددًا على تركيزه الكامل على الأهداف الجماعية للفريق.

ويستعد ديمبلي مع باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي، اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية، ضمن سعي النادي الباريسي لتحقيق السداسية التاريخية، حيث تبقى له ثلاث نهائيات حاسمة: كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ديمبلي: "عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة. صحيح أن المديح أمر جيد، لكن تركيزي منصب على تقديم أفضل ما لديّ للفريق، وتحقيق المزيد من الألقاب معًا".

ويرى ديمبلي أن موسم باريس سان جيرمان كان رائعًا حتى الآن، لكنه شدد على أن الطموح لا يزال مستمرًا، وأن الفريق لا ينوي التوقف عن حصد البطولات.