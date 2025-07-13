سلامة الغذاء: تصدير 190 ألف طن أغذية .. وتكثيف حملات التفتيش على 1300 منشأة في المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ24 عن الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2025، متضمنًا أبرز جهود وأنشطة الهيئة على المستويات الرقابية والتصديرية والخدمية، في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء محليًا ودوليًا، والحفاظ على صحة المستهلك المصري.

أكد التقرير أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع 1178 طلب نقل وتخزين، كما تحفظت على 438 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة للاشتراطات، في حين تم الإفراج عن 1071 رسالة تحت التحفظ و400 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع. وبلغ إجمالي الرسائل الغذائية الواردة 1880 رسالة، بكمية تُقدر بنحو 320 ألف طن مستوردة من 120 دولة، أبرزها أوكرانيا، البرازيل، روسيا وإندونيسيا، وجاء ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ الاستيرادية.

وفيما يخص الصادرات، أوضح التقرير أن الهيئة أشرفت على تصدير 3680 رسالة غذائية بكمية تقترب من 190 ألف طن صادرة عن 1325 شركة، إلى 170 دولة أبرزها إسبانيا، إيطاليا، السعودية والسودان. وتصدرت الفاصوليا والبطاطس قائمة الخضراوات المصدرة، والعنب الطازج والموالح والفراولة في قائمة الفواكه، في حين جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بعدد الرسائل المصدرة، تلاه ميناء سفاجا ثم مطار القاهرة.

وفي السياق الرقابي، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من 1300 حملة تفتيش وزيارة ميدانية في مختلف المحافظات، استهدفت مصانع، محطات تعبئة، محال عامة، منشآت تخزينية، وحدات طعام متنقلة، محالب ومراكز تجميع ألبان، مطاعم، فنادق، سلاسل تجارية، مجازر، مصانع مواد ملامسة للغذاء، ومنشآت للمنتجات البحرية. وأسفرت الجهود عن تسجيل 14 مصنعًا، 7 مصانع مواد ملامسة للغذاء، 366 محلًا عامًا، واعتماد 5 شركات غذائية جديدة.

كما كثّف فروع الهيئة بالمحافظات حملاتها الرقابية استجابة للبلاغات والشكاوى، حيث تم تنفيذ حملات موسعة على أكثر من 550 منشأة غذائية في الغربية، دمياط، كفر الشيخ، أسوان، الدقهلية، الشرقية، نتج عنها ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، إلى جانب سحب عينات وتحويلها للمعامل المعتمدة، وإعدام كميات تجاوزت الطن والنصف من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg)، أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو عبر رقم الهيئة المباشر 01555771100 (اتصال أو واتساب)، أو البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.