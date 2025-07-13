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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر يجتمع بمرشحيه في القاهرة.. وإطلاق خطة تنظيمية لدعمهم بانتخابات الشيوخ

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، مع مرشحي الحزب بالقاهرة، في ضوء الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.


جاء الاجتماع بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، حيث ناقش خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم مرشحي الحزب في دوائر القاهرة، وتكثيف التواصل الجماهيري على الأرض.

وأكد القبطان محمود جبر، خلال كلمته، أن المرحلة القادمة تتطلب أقصى درجات الالتزام والانضباط التنظيمي، مشددًا على أن العمل الجماعي هو السبيل للوصول للناخبين وتحقيق نتائج تعكس ثقة المواطنين في الحزب وبرامجه.

وأعلن محمود جبر عن إطلاق سلسلة من المؤتمرات الشعبية الحاشدة في مختلف أحياء العاصمة خلال الفترة المقبلة، بهدف طرح برامج المرشحين والتفاعل المباشر مع المواطنين حول القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها دعم التشريعات، وتعزيز التنمية، وحماية الحقوق العامة، ودعم الدولة في ملفاتها الاستراتيجية.

وأشار "جبر" إلى أن حزب المؤتمر يخوض الاستحقاق الانتخابي بثقة، مستندًا إلى قواعده الشعبية العريضة، وكوادره ذات الخبرة في العمل العام والخدمي، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا.

وشهد الاجتماع مشاركة مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة، منهم: المستشار أحمد أنور، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتور محمد الشوربجي، رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء أحمد جوهر، رئيس لجنة الأمن القومي، والدكتور محمد سالم، رئيس لجنة الطاقة.

وعرض المرشحون خلال الاجتماع رؤيتهم حول الملفات الوطنية ذات الأولوية، حيث دار نقاش موسع حول دعم التشريعات الاقتصادية، وسياسات الحماية الاجتماعية، وقضايا الطاقة والأمن القومي.

ومن جانبه، قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، إن نجاح حزب المؤتمر في الاستحقاق الانتخابي المقبل مرهون بكفاءة التنظيم ودقة التحرك على الأرض، مشيرًا إلى دور غرفة عمليات القاهرة
في التنسيق والمتابعة مع الأقسام لضمان أعلى درجات الانضباط والجاهزية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا، واستجابة فورية لأي تحديات، وأن أمانة القاهرة على أتم استعداد لتنفيذ خطة تنظيمية محكمة تليق بثقة الحزب وقياداته.

حزب المؤتمر القبطان محمود جبر انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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