نقل الفنان لطفي لبيب إلى العناية المركزة (خاص)

قرر الأطباء، منذ قليل، حجز الفنان القدير لطفي بالعناية المركزة، لحين استقرار حالته الصحية، ولمزيد من المتابعة الدقيقة لحالته بشكل دائم.

كان الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد الاخباري بخبر دخوله المستشفى.

وقال الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد "أنا بخير ولكني محجوز في المستشفى وممنوع من الكلام ادعوا لي بالشفاء.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.