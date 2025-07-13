قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتقدم بثلاثية على باريس سان جيرمان في الشوط الأول بنهائي مونديال الأندية
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
مصر تحكم قبضتها على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث للرجال والسيدات بـ24 ميدالية
شيكو بانزا: الانضمام للزمالك شرف كبير.. وأسعى للتتويج بكل البطولات
الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان
ميتا تشتري PlayAI وتُصعّد سباق الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ضد آبل وسامسونج
الأهلي يرد على خطاب الأخدود السعودي لشراء إمام عاشور
أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بإنشاء علاقات إفريقية متميزة

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
حسن رضوان

أكد النائب اللواء ا.ح/ أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ الليبية،  أهمية القضايا والملفات الحيوية للقارة الإفريقية، التي تصدرت أجندة أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة غينيا الاستوائية، أبرزها سبل تعزيز السلم والأمن والاستقرار بالقارة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة كرئيس آليتيين تابعتين للإتحاد الإفريقي، اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية "نيباد" حيث تم مد رئاسة مصر لها لعام إضافي حتى فبراير 2026  و"قدرة إقليم شمال أفريقيا"، التي تكتسب أهمية كبرى في ظل الأوضاع المتصاعدة في ليبيا والصحراء الكبرى علاوة على الاحداث في السودان وتأثيرها على تلك المنطقة، فضلاً عن الإهتمام بالقارة الإفريقية والتي تضعها القيادة السياسية على رأس قائمة أولوياتها.

ونوه النائب الأول لحماة الوطن، الي أهمية تناول الرئيس في كلمته خلال القمة للدور المحوري الذي تقوم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، لافتا إلي أن كلمته تناولت الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في مختلف المجالات التنموية بالقارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بسد الفجوة التمويلية للتنمية، وتنفيذ أجندة أفريقيا التنموية ٢٠٦٣، وتطوير الاستثمار في البشر  من خلال الصحة والتعليم، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، ومواجهة التغير المناخي، علاوة على إبراز دور مصر في تعزيز السلم والأمن والإستقرار ومساعيها لتطوير أداء هذه القدرة.

وأثنى النائب اللواء أحمد العوضي علي تأكيد الرئيس السيسي في كلمته امام القادة الأفارقة التزام مصر الكامل بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، في إطار اهتمامها الأوسع بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي، وفي إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وانطلاقاً من إيمان القيادة السياسية الراسخ بأن السلم هو أساس التنمية، والتكامل والطريق نحو مستقبل أفضل للقارة السمراء، مؤكداً أن مصر حققت خلال السنوات العشرة الأخيرة إنجازات غير مسبوقه فيما يتعلق بإنشاء علاقات إفريقية متميزة قائمة على الشراكة الإستراتيجية والتعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، وحل النزاعات وإسكات البنادق، بالإضافة إلي مجالي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

واختتم رئيس دفاع النواب، تصريحاته بتسليط الضوء على أهمية اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس السيسي ونظرائه الأفارقة، لدفع العمل المشترك وتعزيز سبل  التعاون وتذليل التحديات وصولاً إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجالات التنمية خاصة في التجارة والاستثمار بما يصب في مصلحة شعوب إفريقيا.

الصداقة المصرية ـ الليبية لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب حزب حماة الوطن قارة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

القس برسوم چورچ

الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد