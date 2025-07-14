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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريتشارد كايند: في عقلي ما زلت الشخص البدين

ريتشارد كايند وجورج كلوني
ريتشارد كايند وجورج كلوني
شروق سلامة

كشف الممثل الأمريكي ريتشارد كايند، نجم مسلسل Curb Your Enthusiasm، عن تجربة شخصية مؤثرة تتعلق بصورة الجسد، وذلك خلال حوار صريح مع برنامج CBS News Sunday Morning. 

وقال كايند، البالغ من العمر 68 عامًا، إنه عانى في طفولته من التنمّر بسبب وزنه الزائد، وهو ما ترك أثرًا دائمًا في نظرته إلى نفسه حتى اليوم.


وأضاف كايند: “كنت طفلًا بدينًا، وأراهن أني كنت أُعتبر خاسرًا، وربما كنت سأستهزئ بنفسي لو كنت في مكانهم.. ما زلت إلى اليوم أرى نفسي كذلك. لن أكون شخصًا نحيفًا أبدًا… في رأسي، أنا شخص بدين جدًا”.


وأضاف أن أحد أصدقائه في معسكر صيفي كان يعاني من نفس المشكلة وساعده في اكتشاف آلية دفاعية مهمة في تلك المرحلة، وهي “الضحك على النفس”. 

وأكد كايند أن هذه الطريقة ساعدته في التعايش مع الوضع وتكوين روح مرحة وواقعية أصبحت سمة مميزة في شخصيته.


 

وفي جانب آخر من الحوار، تحدث كايند عن مسيرته الطويلة في التليفزيون والسينما، والتي وصف فيها نفسه بـ”البقدونس على طبق اللحم والبطاطا”، في إشارة إلى دوره الثانوي بين النجوم، لكنه أعرب عن رضاه التام قائلاً: “أنا أُكمل الطبق. ربما يمكن الاستغناء عني، لكني أضفي لمسة تجعل الصورة أجمل”.

كما تطرق الحوار إلى علاقته الوطيدة بالنجم جورج كلوني، الذي عرفه منذ الثمانينات، وشارك الجمهور بقصة طريفة عن مزحة نفذها كلوني بحقه، حيث دسّ تمثالَي أوسكار وSAG في حقيبته دون علمه، ليتم توقيفه لاحقًا في أمن المطار وسط دهشة الجميع.


 

واختتم كايند حديثه برسالة قبول للذات، قائلاً: “صحيح أنني لم أكن البطل، لكني صنعت مسيرة مهنية ناجحة… وهذا يكفيني”.


 

الممثل الأميركي ريتشارد كايند CBS News جورج كلوني

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