قررت جهات التحقيق، حجز سائق لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر لحين ورود التحريات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بوضع قدمه اليسرى على الشباك الجانبى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



