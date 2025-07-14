قبل حفله بأيام.. حقيقة وفاة كاظم الساهر

تصدرت شائعة وفاة الفنان كاظم الساهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تداولت صفحات غير موثوقة خبرًا يفيد بتعرضه لحادث سير أودى بحياته.

هذه الأخبار الكاذبة أثارت بلبلة واسعة بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي، ودفع الكثيرين للبحث عن حقيقة الأمر.

ولكن نفَت وسائل إعلام فنية عراقية الخبر بشكل قاطع، مؤكدة أن الشخص الذي تُوفي مؤخرًا هو شقيق كاظم الأكبر، جبار إبراهيم السامرائي، وليس الفنان نفسه.



رد كاظم الساهر

وكان الساهر نفسه كان قد نشر منشورًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في 11 يوليو، أي قبل يومين فقط من انتشار الشائعة، قال فيه: “ضروري كل نوتة تولّد الإحساس المقصود في كل حرف من كل كلمة”، في تأكيد غير مباشر على أنه بصحة جيدة ومتابع لنشاطه الفني.





الكويت

وتأتي هذه الشائعة قبل أيام قليلة من عودته المنتظرة إلى خشبة المسرح في الكويت، بعد غياب دام 35 عامًا، حيث سيُحيي حفلاً ضخمًا يوم 17 يوليو ضمن فعالية “ليلة الطرب العربي” بمشاركة حسين الجسمي.





البومه الجديد

وعلى الصعيد الفني، أطلق كاظم الساهر مؤخرًا ألبومه الجديد “مع الحب”، بعد غياب 8 سنوات عن إصدار الألبومات، إلى جانب أغنية عالمية بعنوان “Hold Your Fire” دعماً لغزة.

وكان قد قال كاظم الساهر فى رسالة صوتية : "أتمنى منكم أحبتي، أصدقائي في كل العالم، أن تتحدوا بالمحبة والسلام من أجل رفع الحصار عن أطفال غزة وشعب غزة، وأن توقفوا الظلم والاضطهاد بحق الأبرياء".

كما نشر أيضا صورة مؤثرة لطفل يقف وسط الركام، وأرفقها بموال للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد.



وتقول كلمات الموال: "كثرُ السكوتِ على كثرة الأذى سقمٌ، قد يَسكت الجرح لكن ينطقُ الألمُ. وإن للصبر حداً عند صاحبه، قد يسكت العقل لكن تصرخُ القيمُ".

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.





