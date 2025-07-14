حزب الجبهة: القائمة الوطنية تجسيد لوحدة الصف خلف القيادة السياسية

أكد محمد شعيب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية أن الاجتماع التنسيقي الثالث لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر ، والذي استضافه حزب الجبهة الوطنية، يرسخ روح التنسيق والتكامل بين القوى السياسية، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



وقال شعيب في تصريح له اليوم:" يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمثل خطوة أساسية نحو توحيد الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة، والعمل بروح الفريق من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، مؤكدا على إن تلاقي الأحزاب المختلفة حول برنامج مشترك يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وإدراكًا لحجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية."



كما شدد القيادى بحزب الجبهة الوطنية على أن جميع الأحزاب المجتمعة وجّهت رسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية، وكافة الأحزاب المنضوية تحت راية القائمة الوطنية، يجددون دعمهم الكامل لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييدهم المطلق لكل ما يتخذه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري، وترسيخ دعائم الاستقرار، ودفع مسيرة التنمية الشاملة."

واختتم شعيب تصريحه بالتأكيد على التزام الحزب الكامل بالشفافية والانضباط تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة نموذجًا ديمقراطيًا يُحتذى به.