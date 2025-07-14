قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء : الدولة تنفذ منظومة لحماية شواطئ الإسكندرية
مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان
إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة
هدم منازل واعتقالات.. اعتداءات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟
مقتل ستة من عناصر الأمن السوري في اشتباكات بمدينة السويداء
رئيس الوزراء: بدأنا تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
ثنائي جديد يرتدي القميص الأبيض.. من هما؟
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عن المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
ثنائي الزمالك يرفضان الدخول في صفقة تبادلية لضم حامد حمدان
ألمانيا: مؤشرات إيجابية من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع
وزير الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن السكاني وتعزيز التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تكفل الدولة توفير العقارات لإنشاء الهيئات الرياضية؟ القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط إنشاء هيئات رياضية أو إنشاء ملاعب لاسيما بعد إقرار القانون بصفة نهائية في مجلس النواب .

في هذا الصدد، نصت المادة 29 من القانون الجديد على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.


وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.


ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية و أنديه الشركات والمصانع لهذه المادة . 

هيئات رياضية مجلس النواب هيئة رياضية ملاعب الهيئات الرياضية العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام | هل يجوز كي الماشية بالنار للتمييز.. الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء ليست شركا

لوحة الموناليزا

مافيا الفن.. عصابات منظمة تتحكم في السوق الأسود للجمال

ضبط مصنع يقوم بانتاج عصائر غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

ضبط مصنع ينتج عصائر غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

بالصور

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد