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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مطالب أممية للسلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في السويداء

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
قسم التوك شو

طالبت الأمم المتحدة، السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في السويداء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا.

وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ، آدم عبد المولى، عن "قلقه العميق" إزاء التصعيد الأمني والتطورات الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم.

وقال المنسق الأممي في بيان صدر اليوم: "أتابع بقلق بالغ ما يجري في السويداء من تطورات خطيرة، وأدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتجنب العنف".

وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف: "السوريون يحتاجون بشدة إلى الاستقرار والسلام والوحدة، فذلك هو الطريق الوحيد نحو التعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من النزاع والمعاناة".

الأمم المتحدة الأسلحة الثقيلة السويداء السلطات السورية الريف الغربي السويداء ودرعا

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