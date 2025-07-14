قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
تبدأ 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" لجميع المراحل
تشيلسي يُنعش آمال محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟
قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
البابا تواضروس يفتتح القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات
كيف يحبك الله؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف مكانة الإنسان عند ربه
لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد
رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي يشكل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني
اتوفى في حادث مأساوي.. جنازة شعبية بالمنوفية لأشهر لاعب فلاي بورد | صور
⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يحبك الله؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف مكانة الإنسان عند ربه

الدكتور خالد الجندي
الدكتور خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحب في الله هو من أعظم كرامات الله تعالى التي يختص بها عباده، مؤكداً أن من لم يعرف طعم الحب في الله لم يذق طعم الإيمان الحقيقي، وأنه بالحب عرف نفسه، وبالحب عرف الله.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن حديث النبي ﷺ الوارد في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، يبيّن مكانة المحبوبين في الله عند الله وملائكته، حيث قال ﷺ: "إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبّه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيُحبّه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض".

خالد الجندي: الملائكة لا مكلّفون بأوامر ربهم

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الحديث الجليل يدل على أن الملائكة لا تملك التصرف أو المبادرة، بل هم مكلّفون بأوامر ربهم، حتى في الحب والبغض، فليس للملك أن يحب أحداً من تلقاء نفسه، بل كل حب أو بغض يصدر عنهم هو بتكليف مباشر من الله تعالى، مصداقاً لقوله عز وجل: "وما نتنزل إلا بأمر ربك".

وأشار الشيخ الجندي إلى أن هذا يعلّمنا أن مكانة الإنسان عند الله ليست فقط بما يراه الناس من ظواهر، بل بما يعلمه الله من صدق السريرة، والإخلاص في العمل، والمحبة الخالصة في القلب، موضحا "الملائكة، مع علو منزلتهم وطهارة خلقتهم، يخافون ربهم ويعلمون هيبته، ولا ينطقون إلا بإذنه، فما بالك بنا نحن البشر؟".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من أعظم المشاهد التي تقع يوم القيامة أن يخاطب العبد ربه عز وجل، واصفًا هذا المشهد بأنه "شيء فوق الخيال"، ويدل على شرف ومكانة العبد عند الله.

مخاطبة الله لعبده يوم القيامة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة له، أن مخاطبة الله لعبده يوم القيامة تعني أن هذا العبد قد دخل في دائرة الأمن والرحمة، لأن الله عز وجل قال عن بعض الناس: "ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، لافتا إلى أن أن عدم مخاطبة الله لعبده يوم القيامة علامة على غضب إلهي شديد.

وأضاف خالد الجندي "لو ربنا سبحانه وتعالى خاطبك، فأنت في حيز الرحمة، لأنك سمعت كلام الرحمن، فكيف تسمع كلام الله ثم تلقى في النيران؟! لا يمكن، هذا شرف عظيم، ولذة لا توصف، بل هو أعظم شرف أن يكلمك ربك جل جلاله".

إطالة الحديث مع الله

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقصة سيدنا موسى عليه السلام، عندما سأله الله: "وما تلك بيمينك يا موسى؟"، فكان بإمكانه أن يجيب بكلمة واحدة: "عصاي"، لكن موسى عليه السلام أطال في الجواب وقال: "هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى"، موضحًا أن سيدنا موسى أراد إطالة الحديث مع الله، وأنه كان يتلذذ بسماع كلام ربه، وهو ما وصفه الجندي بـ"الأنس الإلهي".

وأشار الجندي إلى أن العبد يوم القيامة سيقف بين يدي الله يخاطبه قائلًا: "يا رب، ألم تُجرني من الظلم؟"، أي ألم تضمن لي حمايتك من أن يُظلمني أحد؟ فيجيبه الله: نعم، لأن الله لا يظلم أحدًا، ولا يُظلم عنده أحد، مستشهدًا بقوله تعالى: "وهو يُجير ولا يُجار عليه"، أي أن الله هو من يمنح الحماية، ولا أحد يستطيع أن يحمي غيره من الله.

وأردف بتأمل لغوي جميل حول معنى "الجار"، قائلًا: "الجار سُمّي جارًا لأنه يُجاورك في السكن، أي أنت في حمايته، وهو في حمايتك، هذا هو معنى الجيرة والمجاورة، أن يعيش الناس في أمن متبادل، حماية ورحمة".

وأكد الشيخ خالد الجندي، أنه على كل إنسان أن يسعى في دنياه ليكون من الذين يخاطبهم الله يوم القيامة، لأن هذه المخاطبة هي أعظم درجات القرب الإلهي.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الحب في الله الحب إذا أحب الله العبد رضا الله رضا الله على العبد رضا الله على الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

النيابة العامة

إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” لمحكمة الجنايات

محكمة - أرشيفية

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية خلية العجوزة

محكمة - أرشيفية

تأجيل أولى جلسات محاكمة 56 متهما بقضية اللجان الشعبية

بالصور

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

نشرة المرأة والمنوعات| عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ.. تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد