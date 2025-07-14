من غير مصلحة.. خالد الجندي: لا لذة في الحياة إلا بصحبة الصادقين وأهل الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أعمق اللحظات التي أثرت في مسيرته الدعوية هي المجتمع الحقيقي الذي يجده في المساجد وبين أحباب آل البيت، وليس في العالم الافتراضي أو على شاشات التليفزيون.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "أجمل لحظات حياتي هي لما أدخل جامع السيدة أو الحسين وألاقي الناس الطيبين، حبايب آل البيت، اللي بيسلموا عليّ وبيحتضنوني، وبيسألوا بكل حب وود، ده المجتمع الحقيقي اللي بتحس فيه بحلاوة الإيمان وصحبة الصالحين".

وأضاف الشيخ خالد الجندي "كلمة سيدي أبو مدين الغوث لا تزال ترنّ في أذني: "ما العيش إلا في صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء"، وده فعلاً حقيقي، الفقراء إلى الله، هم سادتنا، تاج على رؤوسنا، هم أصحاب القلوب السليمة اللي ربنا بيحبهم وبيحب من يحبهم".

خالد الجندي: الحب في الله هو الحب الحقيقي

واستشهد الشيخ خالد الجندي بحديث شريف عن رسول الله ﷺ، حين جلس رجل إلى جانبه، فرأى رجلاً يمر فقال: "يا رسول الله، إني أحب هذا الرجل"، فقال له النبي ﷺ: "هل أخبرته؟" فقال: "لا"، قال له النبي ﷺ: "فأخبره"، فذهب إليه وقال: "إني أحبك في الله"، فرد عليه الرجل قائلاً: "أحبك الله الذي أحببتني فيه".

وتابع الشيخ خالد الجندي "ده هو الحب الحقيقي، الحب في الله، من غير مصلحة، من غير غرض، حب خالص لوجه الله، ودي نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، ولا يشعر بها إلا من عاشها، كما قال خليل الله إبراهيم: "ولا تُخزني يوم يُبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم"، القلب السليم ده هو اللي يعرف يحب، ويخلص، ويعرف ربنا بحق".