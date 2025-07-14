من الحزن إلى القيء.. الاكتئاب عند كبار السن يظهر على الجسد

أكدت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، أن أعراض الاكتئاب لدى كبار السن تختلف عن تلك التي تظهر لدى المراهقين والشباب، موضحة أن الاكتئاب لدى هذه الفئة العمرية قد يكون من الصعب تشخيصه بشكل دقيق، لأن أعراضه لا تكون دائمًا نفس الأعراض التقليدية المعروفة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كبار السن قد يُصابون بالأعراض الكلاسيكية للاكتئاب مثل الحزن الشديد والعزلة وعدم الرغبة في التحدث أو رؤية أحد، مشيرة إلى أن بعضهم قد يرفض الطعام تمامًا ويفقد شهيته، بينما قد يتجه البعض الآخر إلى تناول الطعام بإفراط غير معتاد.

وأضافت أن الاكتئاب لدى كبار السن قد يظهر أيضًا في شكل أعراض جسدية، مثل الشعور بآلام في القلب، أو صعوبة في التنفس، أو آلام في الجانب الأيمن من الجسم يصاحبها قيء، لافتة إلى أنه عند إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، تكون النتائج طبيعية، ولا يُكتشف وجود مشكلات عضوية، لتتضح في النهاية أن هذه الأعراض ما هي إلا انعكاسات لحالة اكتئابية.