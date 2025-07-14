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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف كارثة تهدد 7000 سنة حضارة

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن تطوير منطقة الأهرامات، وتطوير المتحف الكبير.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أنه مع التطوير ومع جذب السياحة والسياح، ولكن لا بد من وجود أثريين ومتخصصين أثناء الحفر أمام المناطق الأثرية خاصة أن منطقة الأهرامات واحدة من أشهر المناطق الأثرية في العالم.

واستنكر موسى الطريق البدائية التي يتم الحفر بها في منطقة الأهرامات، مرددا: لو حفرنا على بعد 10 أو 15 متر، أكيد هنلاقي آثار، مش معقول نحفر بـ لودر بدون وجود أثريين أو متخصصين، مفيش دولة في العالم بتعمل كده".

وأشار موسى إلى أن منطقة الأهرامات وحتى دهشور، هي منطقة أثرية، ولا بد من وجود خبراء أثريين أثناء الحفر في أي مكان فيها. 

واستنكر موسى، قيام أحدى معدات الحفر، بالحفر بالقرب من الأهرامات، دون وجود خبراء أثريين مع العمال، ده بيهدد  7000 سنة حضارة.

الإعلامي أحمد موسى المتحف الكبير على مسؤوليتي

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