صرخات من وقوع البيت| شاهد على عقار الإسكندرية: نجوت وأسرتي بأعجوبة

كشف بهاء سليم، أحد شهود العيان على سقوط عقار شارع الخديوي المتفرع من شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، كواليس الحادث المفاجيء.

وقال "بهاء سليم"، خلال متصريحات تلفزيونية، ان : "كانت الساعة 6 إلا ربع بالضبط، كنا قاعدين في القهوة وسمعنا تكتكة في بلكونة الدور الأولاني"، موضحًا أن ابن أخته الذي يسكن في الدور الخامس لاحظ أصواتًا غريبة أيضًا.

وتابع بهاء سليم، أحد شهود العيان على سقوط عقار شارع الخديوي المتفرع من شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، أنه حاول إقناع أخته وأسرتها بالنزول، لكن "من هنا لهنا مش عايزين ينزلوا"، معقبًا: "وفي لحظة فارقة، بينما كنت أنزل من على السلالم، سمعت "صريخ البيت بيقع، البيت بيقع"، وتمكنت أنا وأسرتي من النجاة بأعجوبة، حيث كانت السلالم قد بدأت تنهار بالفعل.

ووصف بهاء سليم، أحد شهود العيان على سقوط عقار شارع الخديوي المتفرع من شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، المشهد بعد الانهيار قائلاً: "لقيت البيت عبارة عن بركان نازل مرة واحدة"، وأسفر الحادث عن وفاة رجلين وإصابة أربعة آخرين.

وعبر بهاء سليم، أحد شهود العيان على سقوط عقار شارع الخديوي المتفرع من شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، عن غضبه من الوضع، مؤكدًا أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومدير الأمن ومحافظ الإسكندرية في التعامل مع تداعيات الحادث، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة منذ 30 أو 35 عامًا ولم يتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن العقار المُنهار كانت به مشكلة سابقة قبل أسبوع، حيث سقط جزءًا من سقف منور، وتم جمع أموال لإصلاحه؛ إلا أن المبنى كان "مُتشقق" من زمن بعيد، مما يُثير تساؤلات حول لماذا لم يتم إخلاؤه مسبقًا.

واختتم بهاء سليم، أحد شهود العيان على سقوط عقار شارع الخديوي المتفرع من شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، حديثه مؤكدًا أن الناس "مش عايزة تنزل" بسبب عدم وجود بدائل آمنة لهم.