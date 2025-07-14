خبير عسكري: مخطط إسرائيلي تحت اسم المدينة الإنسانية يهدف لتجميع نحو 600 ألف فلسطيني

قال اللواء أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الأمن القومي المصري يعد محورًا رئيسيًا تتفق عليه جميع القوى السياسية الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الأمن يمثل أولوية قصوى في ظل التهديدات الإقليمية.

وأشار عبد المحسن خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن هناك جهودًا ملحوظة تقودها مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يومًا في قطاع غزة .

وكشف عبد المحسن عن مخطط إسرائيلي خطير تحت اسم "المدينة الإنسانية"، يهدف إلى تجميع نحو 600 ألف فلسطيني في منطقة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، ضمن ما وصفه بأنه عملية تهجير منظمة تحت غطاء إنساني.

وأكد أن هذا التحرك يأتي بعد فشل خطة "الجنرالات" الإسرائيلية، التي كانت تهدف إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور مصر في إفشال هذه المخططات وتغيير نمط تعاطي الإدارة الأمريكية مع قضايا التهجير.

وأوضح أن هذا المشروع ينفذ على أنقاض مدينة رفح، بين محور صلاح الدين ومحور موراج، ويهدف إلى محاصرة السكان داخل منطقة مغلقة، تفرض عليها ضوابط أمنية مشددة، يليها حصار وتجويع واستهداف ممنهج، بهدف الضغط النفسي لإجبار السكان على مغادرة المنطقة.

