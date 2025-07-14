أحمد موسى يعلق على فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية: “بالمر لاعب عالمي وترامب سلم الكأس”

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز نادي تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان الفرنسي، وتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأحدث.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”:

“لم أكن يومًا من مشجعي تشيلسي، لكن في مباراة الأمس كنت أؤازره، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه بالمر لاعب عالمي، نعم هو أناني بعض الشيء، لكنه يمتلك مهارة فائقة، لقد صنع الفارق في المباراة.

الحارس دوناروما لم يتمكن من التعامل مع كراته، بدا وكأنه لا يرى الكرة وهي تدخل الشباك”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان ظن أن البطولة أصبحت في متناول يده بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، إلا أن تشيلسي قدم مباراة رائعة، وكانت النتيجة قابلة للزيادة إلى أربعة أو خمسة أهداف، وكل ذلك بفضل تألق بالمر، الذي قرأ تحركات الخصم بذكاء شديد”.

وتابع موسى قائلاً: “البطولة كانت مليئة بالجوائز، حتى التعادل كان يكافأ ماليًّا، أما التتويج فقد منح تشيلسي 120 مليون دولار.

ما لفت الأنظار أيضًا، حضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للنهائي، حيث قام بتسليم الكأس للاعبي الفريق الإنجليزي واحتفل معهم داخل الملعب، في لقطة نادرة الحدوث”.

واختتم موسى تصريحاته بالإشارة إلى تصريحات ترامب قبيل انطلاق المباراة، قائلاً: “الرئيس الأمريكي من عشاق كرة القدم، وعبر عن حبه للأسطورة بيليه.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للمنتخبات 2026، ونتمنى أن يشارك فيها المنتخب الوطني”.