أخبار القليوبية.. المؤبد للمتهمين بقـ.تل شخص والشروع فى الخلاص من نجله.. وإطلاق مبادرة إجازتك عندنا بمراكز الشباب

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

فصل الكهرباء عن قرية أسنيت بكفر شكر في القليوبية لمدة 4 ساعات

تبدأ شركة الكهرباء بالقليوبية، تنفيذ خريطة فصل التيار الكهربائي عن قري مركز ومدينة كفر شكر، بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل، لعمل صيانة البرمجة، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لقرى الآتية أسنيت - برقطا - كفر تصفا - المنشأة الكبرى، لعمل صيانة البرمجة.



وتضمن جدل الانقطاعات بقرى مركز ومدينة كفر شكر، علي النحو التالي:

- يوم الأحد الموافق 2025/7/12 بأسنيت.

- يوم الإثنين الموافق 2025/7/13 برقطا وكفر عطية.

- يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/14 المنشأة الصغري والصفين وأبو قصيبة.

- يوم الأربعاء الموافق 2025/7/15 الشقر.

- يوم الخميس الموافق 2025/7/16 تصفا.

المؤبد للمتهمين بقـ.تل شخص والشروع فى الخلاص من نجله فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد، لعاطلين، وبراءة المتهم الثالث، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل نجله، خلال مشاجرة نشبت بينهم بعد مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين، "خليل إ ح"، عامل، و"طلعت س ح"، عاطل، و"ضياء ح س"، عاطل، و4 متهمين أخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة، لأنهم في يوم 19 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "صباح صباح سعيد نصر"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية، على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفاً لذلك، مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رياضة القليوبية تنظم مبادرة أجازتك عندنا بمراكز الشباب

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والمحاسب وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة بنها، انطلاق مبادرة

"اجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية" والتي تم تدشينها اليوم خلال حفل الافتتاح المنفذ بمركز التنمية الشبابية بمدينة بنها ، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، احمد يحي مدير إدارة شباب بنها ، محمود شعبان معاون المدير العام والمشرف على المبادرة ، محمد مرسي أبو العباس المدير التنفيذى لمركز التنمية الشبابية بمدينة بنها .

تأتى المبادرة بهدف تكثيف الأنشطة والبرامج المقدمة لتنمية مهارات النشئ والشباب على مستوى المحافظة خلال الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة لمختلف المراحل السنية ، و تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية .

وفى كلمته ، أكد الدكتور وليد الفرماوي ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهميه المبادرة التى تأتى تأكيدا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية غير مقتصره على ممارسه الانشطة الرياضية فقط بل تمتد لبناء وتكوين الشخصية المتكاملة الجوانب فى إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان .