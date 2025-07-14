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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية| إحالة أوراق المتهمين بقـ.ـتل شاب للمفتى.. والمحافظ يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية
المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدارالـ 24 ساعة الماضية، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة
قالت الطالبة هاجر طارق الأول مكرر على دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات انها كانت تذاكر 5 ساعات يوميًا.
وأشارت هاجر الحاصلة على مجموع 483 درجة بنسبة 89.44% انها سوف تلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس لاستكمال دراستها لتصبح مهندسة زراعية.


ووجهت هاجر الشكر لأسرتها لدعمها طوال فترة الدراسة والامتحانات.
واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
إصابة شخصين فى انفجار كباس تكييف داخل محل ببنها
أصيب شخصين جراء انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة التكييفات، بمنطقة شارع كلية العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا بوقوع دوي انفجار أسفل عقار مكوّن من 5 طوابق، وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الانفجار ناتج عن انفجار كباس في أثناء أعمال صيانة داخل الشركة، وليس نتيجة مشاجرة كما ورد في البلاغ الأولي.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
محمود صقر مستشارًا لجامعة بنها الأهلية للبحوث والابتكار
أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارًا بتعيين الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق، مستشارًا للجامعة لشؤون البحوث والابتكار.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار ودعم التوجه نحو التميز الأكاديمي وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأكد الدكتور جمال السعيد أن انضمام الدكتور محمود صقر لأسرة جامعة بنها الأهلية يُعد إضافة نوعية لما يمتلكه من خبرات علمية وإدارية متميزة في مجال البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف بذلك تطوير السياسات البحثية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار داخل البيئة الجامعية.
محافظ القليوبية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية
هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، هاتفيًا، اثنتين من بناته الطالبات، اللتين حققتا المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي. 
هذا التفوق يؤكد على الجهود المبذولة في قطاع التعليم الفني بالمحافظة، حيث هنأ المحافظ الطالبتين هاجر طارق أحمد محمود وملك عبد المجيد محمد شلبي، وكلتاهما من المدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد، تخصص تصنيع غذائي. وحققتا مجموعًا قدره 483 درجة، بنسبة مئوية بلغت 89.44%، لتشاركا سويًا في قمة قائمة أوائل الجمهورية.
وخلال اتصاله، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا النجاح الكبير هو ثمرة جهود مباركة وتعب ليالٍ طويلة، وقد توّجتا به تاج العلم. كما أشاد بتميز الطالبتين ومثابرتهما، متمنيًا لهما مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتهما العلمية والعملية.
إحالة أوراق المتهمين بقـ.ـتل شاب بالخانكة لفضيلة المفتى
أصدرت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، قرارًا بإحالة أوراق صاحب محل أعلاف وسائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى موعد الجلسة.

جاء القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

تفاصيل القضية التي حملت رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، كشفت عن واقعة قتل بشعة راح ضحيتها المجني عليه حمدي علي صويلح حسين، حيث وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.

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