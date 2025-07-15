نظر استئناف المتهمين في مشاجرة عين شمس .. اليوم

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف القاهرة جلسة استئناف عاجلة لمحاكمة المتهمين في واقعة مشاجرة عين شمس بعد الحكم عليهم بالسجن عامين من محكمة أول درجة.

استئناف المتهمين في مشاجرة عين شمس

قال محامي المتهمين في واقعة مشاجرة عين شمس بعد الحكم عليهم بالسجن عامين أنه سوف يتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبة موكليه في الاتهامات الصادرة ضدهم في واقعة مشاجرة عين شمس.

أوضح محامي المتهمين في تصريحات لصدى البلد، أنه سوف يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن عامين في مشاجرة عين شمس.

كانت أصدرت المحكمة المختصة، حكمها بالسجن عامين لـ 11 متهمًا في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.

قررت جهات التحقيق، إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة العاجلة في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مشاجرة عين شمس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولة هؤلاء إغلاق المحل لأداء الصلاة.

قال أحد المتهمين أمام النيابة، إن المتهم الأول من الطرف صاحب المشاجرة اعترض على إغلاق المحل قائلًا: "ما هو فيه ناس جوه المحل"، فرد عليه أحد العاملين: "إحنا بنقفل عشان نصلي"، ليتطور النقاش بعد ذلك إلى تراشق لفظي، تضمن ألفاظًا نابية من الطرف المعترض.