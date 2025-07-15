عمرو سامي: طلاب الفنون الجميلة يعملون 12 ساعة.. وهذا مسار النجاح

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إن الطالب الذي لديهم اهتمام بالنجاح وتحقيق أهدافه يبذل مجهود أكبر، ويكون لديه قدرة كبيرة على التعلم والمثابرة.

مجهود الطلاب بالكلية

وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن المجهود الذي يتم بذله في الكلية يكون عالي جدا، لافتا إلى أن الطلاب بالكلية حتى يحققوا نفسهم وذاتهم يعملون ليس أقل من 10 لـ12 ساعة في اليوم، موضحا أنه كان يعمل 18 ساعة في اليوم.



وأشار إلى أن الطالب الذي يلتحق بالكلية لكي يمرر سنوات من عمره لن يجد فرصة عمل جيدة، وذلك لكونه غير مجهز أو مدرب للعمل.