أنا ضد العنصرية دي.. مي حلمي تعترض على منع الـ "جلابية" في بعض الأندية

أعربت الإعلامية مي حلمي، عن استيائها الشديد، واستنكارها لبعض اللوائح الداخلية التي تتبعها بعض الأندية، والتي تمنع أولياء الأمور من دخول النادي أو ملاعب الأكاديميات بسبب ارتدائهم الجلابية، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول ويمثل إهانة للهوية والتراث المصري الأصيل.

ووجهت مي حلمي رسالة إلى تلك الأندية عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وقالت: “انا ضد انك تمنع الاهالي يدخلو نادي بجلبيه ضد العنصرية دي”.

وتابعت مؤكدة على أن “الجلبية” تعتبر من التراث.

وأضافت متسائلة: “الجليسة تعيب صاحبها في ايه ؟ ولا انت بتعنصرها جلبيه عن جلبيه ؟ لو جاتلك جلبيه تانيه هيقعد ويتفرج علي ابنه وهو بيلعب وتشيله فوق راسك، وجلبية ابن بلدك مش عجباك، لان العيب مش في صاحب الجلبيه ولا المصري ولا الغير مصري العيب في الي قال مافيش

دخول بجلابيه".

وأردفت: “انت تعرف منين هو عامل ايه عشان يوفر لابنه انه يلعب في نادي وجي من اخر الدنيا عشان يتفرج ويفرح بابنه وهو بيلعب تحرمه ليه من فرحته بابنه تعيبه في ايه الجلابيه مش فاهمه الجلابيه مابقتش عجباكم ولا تليق بدخول نادي”



وأكملت: " اب شقيان وتعبان علي ابنه ومتمرمط وجي وراه عشان يتفرج عليه وهو بيلعب وتقولو لا مش هتدخل عشان لابس جلابيه ايه الي بيجرا بجد.

ازاي الموازين اتعكست كده

سؤالي تعيب الجلابيه صاحبها في ايه دي تراث بلدك، وطبيعه اهالي ولبس اهالي نص بلدك الجلابيه يعني هي الفرجه علي الماتشات دلوقتي بقت بالسموكي والسيجار".

واختتمت: "ماكنتوش دورتو علي اللاعيبه في حواري مصر والبرازيل وافريقيا كنتو رحتو تدورو عليهم في موناكو وسانت موريس بقي امنعه ينزل ارضيه الملعب لكن تمنعه من أنه يتفرج علي ابنه لا اسفه غير مقبول هل دي حاجه جديده علي مصر اللبس ده ده طول عمرها الفرق القوميه واكبر العروض الي كانت بتلف العالم

كانت بتتعمل بالجلابيه تراث".