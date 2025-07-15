ثقافة جنوب سيناء تحتفي بالتراث المصري بالفن والتوعية

4أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن محور "تراثك ميراثك"، بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الثقافية المصرية.

وشهدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، تنفيذ ورشة أشغال فنية للمرأة بعنوان "فن الإيتامين"، تدريب هدير حسن، حيث بدأت بتعليم المشاركات كيفية تنفيذ مفارش يدوية باستخدام أدوات بسيطة مثل: الإبرة، المقص، القماش الملون، والخيوط الملونة، وتستمر الورشة حتى 20 يوليو، مستهدفة الفتيات والسيدات.

وتواصلت الفعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من بيت ثقافة أبوزنيمة، بمحاضرة بعنوان "التراث المصري مسئولية مشتركة"، قدمتها هانم السيد، مدير برنامج مشروعك بمجلس المدينة، وتناولت خلالها أهمية الحفاظ على التراث والممتلكات العامة، مؤكدة أنها تمثل ثروة قومية تجذب السياح من مختلف دول العالم، وتنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشارت "السيد" إلى أن التراث المصري يمثل مزيجا غنيا من التاريخ الممتد عبر العصور، ويشمل الآثار كالأهرامات والمعابد، إلى جانب العادات والتقاليد، والفنون الشعبية كالموسيقى، والغناء، والحرف اليدوية.

كما واصل قصر ثقافة شرم الشيخ فعاليات ورشة الرسم "مصر في عيون أبنائنا"، تدريب آمال يوسف، حيث نفّذ الأطفال رسومات فنية متنوعة مستوحاة من الطبيعة والخيال، مستخدمين أدوات بسيطة مثل الورق الأبيض، القلم الرصاص، وألوان الخشب. وتستمر الورشة حتى 14 يوليو.

أما بيت ثقافة سانت كاترين فقد نظم يوما ترفيهيا للأطفال قدمته كريمة محمد، مديرة الموقع، تضمن مسابقة في المعلومات العامة حول التراث المصري، تلاها تنفيذ ورشة لتنمية المهارات الذهنية للنشء، ثم ورشة لتنمية المواهب في الرسم، عبر خلالها الأطفال عن التراث المصري الأصيل من خلال لوحاتهم الفنية.

نفذت الأنشطة ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء بقيادة منيرة فتحي، ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة لتعزيز قيم الانتماء والحفاظ على الموروث الثقافي، يتضمن لقاءات تثقيفية، ورش حكي، وورشا فنية، إلى جانب عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ومسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال.