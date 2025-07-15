وزير الشئون النيابية: تنسيق بين قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي لدعم الاستقرار القانوني

التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بالكفاءة القانونية الرفيعة التي يتحلى بها المستشار الدكتور حسين مدكور، لافتًا إلى ما تضطلع به الهيئة من دور محوري في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة وحماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص امتنانه لهذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على ترسيخ آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.