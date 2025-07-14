قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذا تكاثرت عليك الهموم ردد هذا الذكر يفرجها الله عليك
تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور محمد نجيب وتوسعة كورنيش الإسكندرية
الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
هل يجوز الطلاق لأسباب دنيوية بعيدا عن الخلافات الزوجية؟ أزهري يجيب
بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم
مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
مدبولي: حصر أراضي إنشاء 60 ألف وحدة بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
مساعد نتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات عسكرية سرية عن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي المحررين البرلمانيين
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي المحررين البرلمانيين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في إطار حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز جسور التواصل مع وسائل الإعلام، التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمحررين البرلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء، عبّر الوزير محمود فوزي، عن تقديره العميق للدور المهني الذي يضطلع به المحررون في تغطية أعمال السلطة التشريعية، مؤكدًا أن الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي، ومكوّن أصيل في منظومة التواصل السياسي الفعّال.

وجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعرب خلال كلمته بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب عن خالص تقديره وامتنانه لوسائل الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين، قائلاً: "أقدم شكري العميق وشكر الحكومة لوسائل الإعلام والصحافة ... والمحررين البرلمانيين ... الذين يحرصون دائماً على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل البرلمان ولجانه".

واختتم المستشار وزير الشئون النيابية اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تنظر إلى الصحافة البرلمانية باعتبارها شريكًا أصيلًا في صياغة مشهد سياسي واعٍ ومتوازن، مشيرًا إلى أن التواصل مع الإعلام ليس مجرد واجب مؤسسي، بل التزام دائم بالحوار والانفتاح، ويعكس إيمان الدولة بدور الكلمة والصحافة الوطنية.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسائل الإعلام المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي دور الانعقاد الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. كيف تصليها وعدد ركعاتها والسور التى تقرأ فيها

احدى الندوات بالمحافظات

وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الحرب الإيرانية – الإسرائيلية تكشف تطور الإرهاب الصهيوني وأدواته الرقمية

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد