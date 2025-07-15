عبدالقادر للزمالك .. شوبير يكشف مصير 3 لاعبين في الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي حدد هدفه بالإنضمام للزمالك وتم الاتفاق على ذلك.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : الزمالك اتفق مع عبدالقادر واللاعب يرغب في ارتداء القميص الأبيض ولكن مصيره في يد الأهلي بسبب العقد وبقاء موسم فيه يعطل الأمور.

وأوضح : كريم نيدفيد تم الاتفاق على رحيله لسيراميكا وتراجع الأهلي عن اتمام الصفقة دون سبب محدد حتى الآن .

وأردف : رضا سليم يمتلك عددا من العروض في الدوري المصري من سيراميكا وزد وأرى أن قصة قندوسي تتكرر معه وهو يرغب في الاستمرار بمصر.

في سياق آخر عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بإستاد مختار التتش بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للاعبيه والتي أستمرت 18 يوماً.



وشهد المران تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرا وهي ياسين مرعي ومحمد شكري بجانب أحمد رمضان بيكهام الذي تم تحويل إعارته لشراء نهائي وكذلك محمد شريف العائد من رحلة احتراف بجانب الصفقات التي شاركت في كأس العالم للأندية وهي أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفي العش ومحمد علي بن رمضان.

وسيعقد الاسباني ريبيرو جلسة مع لاعبيه اليوم بهدف الإتفاق علي برنامج الاستعداد للموسم الجديد الذي سيكون قياسات بدنية وفحوصات طبية ثم تدريبات بدنية حتي يوم الجمعه المقبل للسفر إلى مدينة طبرقة لخوض معسكر مغلق هناك.