محمد حمدي: لم أتلق عروضًا رسمية من الأهلي وكنت أتمنى العودة قبل مونديال الأندية

أكد محمد حمدي، ظهير أيسر نادي إنبي، أنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ما تردد عن وجود مفاوضات لم يتعدَّ كونه حديثًا غير رسمي عبر وكلاء اللاعبين.

وقال حمدي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون سبورت": "لم يكن هناك تواصل رسمي من الأهلي، كان مجرد كلام من وكلاء، وكنت أتمنى العودة للأهلي خاصة قبل كأس العالم للأندية، وكنت مرحبًا جدًا بالفكرة".

وحول تجربته السابقة مع نادي الزمالك، أوضح اللاعب: "فترتي مع الزمالك كانت قوية، وانتميت تمامًا للقميص الذي ارتديته، ولم أقصر داخل الملعب، وكان لدي المزيد لأقدمه، لكن للأسف الإصابات أثّرت عليّ بشكل كبير".

وأضاف: "لم أظهر بمستواي الحقيقي مع الزمالك بسبب الإصابات المتكررة، وكان لدي طموح أكبر خلال هذه الفترة".

وكان محمد حمدي قد مرّ بتجربة سابقة في الزمالك لم تدم طويلًا، قبل أن ينتقل إلى إنبي، ويقدم أداءً لافتًا جعله محل متابعة من عدة أندية في الدوري المصري، لكنه لم يحسم مستقبله حتى الآن.