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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يبحث خطة دعم مرشحي الحزب في الانتخابات

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة الفلاحين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا برئاسة ممدوح حمادة، أمين الأمانة، وذلك لبحث خطة الأمانة لدعم مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم.

وشهد الاجتماع حضور اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، وعدد من قيادات وكوادر الحزب المعنيين بالشأن الانتخابي والزراعي، حيث جرى استعراض الأدوار المنوطة بالأمانة في المرحلة المقبلة، وآليات التواصل مع قواعد الفلاحين في مختلف المحافظات.

أكد ممدوح حمادة خلال الاجتماع أن الفلاحين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع المصري، وأن الحزب يضع قضاياهم في مقدمة أولوياته، مشددًا على أهمية الحشد والمشاركة الفاعلة لدعم مرشحي الحزب الذين يحملون رؤى واقعية لحل مشكلات القطاع الزراعي والنهوض به.

من جانبه، أشار اللواء رفعت قمصان إلى أهمية التنسيق بين الأمانات النوعية والمركزية للحزب، والعمل ضمن رؤية متكاملة لضمان أفضل النتائج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أمانة الفلاحين بحزب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية أمانة الفلاحين الانتخابي والزراعي قواعد الفلاحين

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