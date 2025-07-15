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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدهراوي يتفقد معسكر منتخب مصر للشباب والناشئين استعدادا لبطولة أفريقيا بنيجيريا 2025

الكاراتيه
الكاراتيه
القسم الرياضي

أجرى محمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، زيارة تفقدية إلى المعسكر التدريبي المقام حاليًا بمحافظة الإسكندرية لمنتخبي الشباب والناشئين (كوميتيه).

في إطار الاستعدادات النهائية لمشاركة المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 23 إلى 28 يوليو الجاري

وخلال الزيارة، اطمأن الدهراوي على سير الوحدات التدريبية الفنية والمهارية والبدنية، مؤكدًا أهمية استغلال هذا المعسكر بالشكل الأمثل لرفع كفاءة اللاعبين وتجهيزهم بأعلى مستوى قبيل انطلاق البطولة القارية.

وحث رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اللاعبين على الالتزام والانضباط داخل المعسكر، وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج ورفع علم مصر عاليًا، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرات عناصر المنتخب الوطني على المنافسة القوية وحصد الميداليات، والاستمرار في الحفاظ على ريادة الكاراتيه المصري على المستوى الأفريقي.

وشهدت الزيارة حضور عدد من قيادات الاتحاد ومنطقة الإسكندرية، أبرزهم:

المهندس محمد الحسيني – رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه

الكابتن أشرف مغاوري – رئيس مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للكاراتيه

الكابتن مدحت هاشم – المستشار الفني لمنطقة الإسكندرية

الكابتن سيد شمس – نائب رئيس جهاز الفرق القومية لمنتخبات الشباب والناشئين والأشبال

الكابتن جمعة سلامة – المدير الفني لمنتخب الشباب

الكابتن هاشم هاشم – المدير الفني لمنتخب الناشئين

الكابتن محمد سيد سالم – مدرب منتخب الناشئين والشباب

الكابتن مصطفى السنباوي – مدرب منتخب الناشئات والشابات

الدكتور محمد رفعت – المعد البدني للمنتخبات


وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد المصري للكاراتيه على توفير أعلى درجات الدعم الفني والمعنوي للاعبين، استعدادًا لمنافسات بطولة أفريقيا المقبلة.

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