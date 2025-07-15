80 مليار جنيه اسثمارات إماراتية جديدة في رأس الحكمة .. تفاصيل

أشاد صالح محمد بن نصرة العامري، مالك مجموعة دايموند الإماراتية وشركة سكاي أبوظبي العقارية، بالسوق المصري كوجهة استثمارية رائدة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً مستداماً مع بيئة مواتية للمستثمرين، خاصة من دولة الإمارات.

وأوضح العامري خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم أن شركة سكاي أبوظبي، منذ بداية نشاطها في مصر، ركزت على تقديم مشروعات ذات قيمة حقيقية تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري المصري.

واختارت الشركة منطقة رأس الحكمة لتكون مقراً لاستثماراتها، نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية واستثمارية عالمية المستوى. وتستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة في مشروعاتها بالساحل الشمالي، حيث تعمل حالياً على تطوير أكبر مدينة ذكية هناك، لتقدم نموذجاً متطوراً يجمع بين التكنولوجيا والرفاهية.

من جانبه قال عبد الرحمن عجمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن إجمالي استثمارات المجموعة في السوق المصري بلغ 99 مليار جنيه، مشيراً إلى خطط الشركة للتوسع في منطقة غرب القاهرة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في مناطق جديدة واعدة.

واعلن اليوم عن انطلاق مشروع جديد بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات تبلغ 80 مليار جنيه، على مساحة 430 فدانًا، مستهدفة مبيعات بقيمة 240 مليار جنيه. ويضم 5500 وحدة سكنية وفندقًا عالميًا.