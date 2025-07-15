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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة المنصورة: نسعى لدعم قدرات الشباب العربي وتمكينهم من أدوات المعرفة والابتكار

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر
رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر
أ ش أ

قال رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر إننا نفتح أبوابنا دائما أمام المبادرات الجادة التي تسعى لدعم قدرات الشباب العربي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي في تأهيل الطلاب وتمكينهم من أدوات المعرفة والابتكار.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي ضم الدكتورة خديجة محمد عطية ممثل المجلس في مصر والدكتورة منى عبدالقوي اليافعي عضو شرف المجلس من سلطنة عمان؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك. 


وأعرب خاطر عن سعادته بهذه الزيارة التي تجدد جسور التعاون العربي وتعكس حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات التعليمية والطلابية في العالم العربي؛ بما يعزز من تبادل الخبرات ويوسع آفاق الطلاب البحثية والتدريبية.


من جانبه..قال نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عطية "إن الجامعة حريصة على تنمية مهارات طلابها من خلال الشراكات الإقليمية"، مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تسهم في صقل شخصيتهم وتنمية وعيهم المجتمعي وتعزز روح المبادرة والانتماء.


وبدورها..أعربت الدكتورة خديجة عطية عن بالغ سعادتها بوجودها في رحاب جامعة المنصورة، مشيدة بما لمسته من اهتمام واضح بالطالب الجامعي، مؤكدة اعتزاز المجلس بمكانة الجامعة العلمية وتميزها في مختلف المجالات.


ولفتت إلى تطلع المجلس لشراكة مستدامة مع الجامعة تترجم من خلال أنشطة نوعية تسهم في تمكين الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية والتنموية المشتركة، قائلة "إن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتوسيع مشاركة الطلاب في برامج تدريبية ومبادرات عربية مشتركة".


ومن جهتها..قدمت الدكتورة منى اليافعي شرحا وافيا حول طبيعة عمل المجلس وأهدافه في دعم برامج التدريب والإبداع الطلابي، لافتة إلى أن المجلس يسعى إلى إيجاد منصات عربية مشتركة لتبادل التجارب وتطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة بما يواكب تطورات العصر ويؤسس جيل طلابي مبدع.
 

رئيس جامعة المنصورة المبادرات الجادة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

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