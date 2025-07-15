مي كساب تتألق بفستان زيتي.. وتوجه رسالة غامضة

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وهادئة.

وارتدت مي فستانًا باللون الزيتي، مع تسريحة شعر قصيرة أبرزت ملامحها، واختارت مكياجًا ناعمًا أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة والرقي.

وأثارت مي كساب تفاعل جمهورها بتعليق لافت كتبته على الصور قالت فيه:"ولا فارقلي ولا بقيت أعاني.. ده كان ماضي رميته ورا وراح لحاله."

وقد تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور والتعليق، حيث تساءل البعض عما إذا كانت الرسالة تحمل دلالة شخصية، فيما أشاد آخرون بجمال الإطلالة وثقة الفنانة بنفسها