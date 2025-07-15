لو تجربتك نجحت هيشتروها منك..تعليق ناري من فاركو علي انتقال أحمد شريف للزمالك

علق نادي فاركو السكندري، بعد انتقال لاعبه أحمد شريف رسميًا، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



و نشر الحساب الرسمي لنادي فاركو صورة اللاعب وعلق : «لو تجربتك نجحت هيشتروها منك. بالتوفيق لنجمنا أحمد شريف في خطوته الجديدة مع نادي الزمالك».

و أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.