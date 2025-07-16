اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية ويكرم أوائل الإعدادية في الإسكندرية

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العظة الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية في الساعة 6 مساء اليوم.

كما يُكرم البابا تواضروس الثاني أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الكنيسة بالإسكندرية، وذلك لمن حصل على مجموع 98% في ما فوق.

عظة البابا الأسبوعية

ومن المقرر بث عظة البابا تواضروس من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

في سياق آخر، شهد أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية احتفالية تخريج طلاب الشهادة الإعدادية المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجلس إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات المسرحية والأناشيد الوطنية وبعض القصائد الشعرية، وعدد من المقاطع المصورة حوت خبرات الطلاب عن فترة الدراسة ومدى انتمائهم وتعلقهم بها.

وتحدث القمص أبرآم إميل مثمنًا دور قداسة البابا الواضح في تطوير التعليم، وذكر الراحل المستشار فهمي ألبير المنشاوي الذي خدم بأمانة مستشارًا قانونيًّا للمدرسة والذي تنيح من حوالي أسبوعين وتكريمًا لذكراه قررت إدارة المدرسة وضع اسمه على إحدى القاعات بها، وكرّم قداسة البابا زوجته وأولاده.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا الذي قدم الشكر للحضور وأولياء الأمور وإدارة المدرسة مثنيًا على فقرات الاحتفالية وتأمل قداسته في ثلاثة خبرات من احتفاليات التخرج من مرحلة لأخرى، وهي:

١- عند كل نهاية بداية جديدة لمرحلة جديدة في الحياة.

٢- عند كل نهاية حلم جديد ورؤية جديدة مستقبلية.

٣- عند كل نهاية معالم نضوج في الشخصية.

وحثّ قداسته أولياء الأمور على تشجيع اولادهم المستمر على النجاح والتفوق. كرّم بعدها قداسته الخريجين.