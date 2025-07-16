السيطرة على حريق اندلع داخل فيلا بشارع البراديزو بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في فيلا بشارع البراديزو تقاطع شارع عبدالرحمن بحلوان.

حريق في فيلا سكنية بشارع البراديزو تقاطع شارع عبدالرحمن بحلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في فيلا سكنية بشارع البراديزو تقاطع شارع عبدالرحمن بحلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.