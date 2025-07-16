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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شايفة إيه.. عزيز مرقة يطرح أول أغنيات ألبومه الجديد

عزيز مرقة
عزيز مرقة
قسم الفن

يقدم  عزيز مرقة، أولى أغنيات ألبومه الجديد، أغنية "شايفة إيه" بالتعاون مع فريق "ديسكو بيروت"، حيث قام عزيز بتصوير الأغنية هذه المرة، فى لبنان بأحد الشوارع مع رابطة جمهوره ومحبيه هناك. 

وذلك بناء على دعوته لهم عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وهى الدعوة التى يحرص على تقديمها عزيز لـ "الفانز" لمشاركته فى تصوير أغنياته، حيث سبق وقام بها وقدمه من قبل مع رابطة جمهوره ومحبيه بمصر، فى أغنية "ماتيجى سكة" والتى تم تصويرها في شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، وهى الأغنية التى حققت رواجا كبيرا على جميع مواقع السوشيال ميديا ولازالت.


يعتمد الفنان عزيز مرقة هذه الفترة، فى تصوير أغنياته بدعوة الـ "فانز" ومشاركته على خلق نوع من المنافسة والتحدى، وتشجيع الابتكار بينهم، مما يخلق حالة من الشد والجذب فى تقديم شكل مختلف ومتميز، فى تصوير الأغنيات، والمفاجأة.. هى اهتمام عدد كبير من روابط جمهور عزيز الــ "فانز" فى أكثر من دولة، على أخد الفكرة كنوع من التحدى والتفوق بينهم فى عمل شكل جديد ومتنوع فى تصوير الأعمال القادمة.
أغنية "شايفة إيه" قدمها عزيز لأول مرة فى حفله الأخير بمدينة دبى، وحققت نجاحا كبيرا بين جمهوره ومتابعيه، وكانوا حريصين على معرفة موعد طرحها، وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات آية عاطف، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ديسكو بيروت، وإشراف موسيقي ماهر الملاخ، ومن إنتاج شركة " Gamma music" للمنتج محمد جابر.

عزيز مرقة ديسكو بيروت مزيكا

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