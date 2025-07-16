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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استعدادات مكثفة لتنظيم أقوى وأضخم نسخة من مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
سعيد فراج

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استعداداتها لتنظيم أقوى نسخة من مهرجان العلمين الجديدة – المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط – والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى.

وتتولى شركة "تذكرتي" تنظيم الحفلات الفنية والأنشطة الثقافية ضمن فعاليات المهرجان، بخبرتها الكبيرة في إدارة كبرى الفعاليات، وتُقام هذه النسخة تحت رعاية بنك مصر، وبمشاركة الرعاة الرسميين: سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، وشركة أصلان للعصير، وحديد عز، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

مهرجان العلمين 2025

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة استثنائية ترسخ مكانة المهرجان كأهم حدث صيفي في المنطقة، وتعزز موقع مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم عمرو دياب، وأنغام، أصالة نصري، ومحمد منير وتامر حسني، وتامر عاشور، ورامي جمال، والمطربين الشباب، مروان بابلو، وويجز، وشامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.

وتواصل مدينة العلمين الجديدة، التي تحتضن المهرجان، إثبات مكانتها كواحدة من أكثر المدن السياحية نموًا في مصر، بفضل موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، وتطورها العمراني والاقتصادي المتسارع.

السياحي.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد من خلال تنظيم المهرجان التزامها المتواصل بتقديم محتوى ثقافي وترفيهي راقٍ، يواكب تطلعات الجمهور المصري والعربي، ويُسهم في دعم مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية إقليمية ودولية.

العلمين مهرجان العلمين مهرجان العلمين 2025 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين الجديدة

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