طرح البرومو الترويجي لفيلم جوليا روبرتس الجديد“After the Hunt”

تستعد صالات السينما لاستقبال الفيلم الجديد After the Hunt للمخرج الإيطالي الشهير لوكا جوادانينيو، الذي يُعرض في أكتوبر المقبل، ويجمع في بطولته كلاً من جوليا روبرتس، أندرو جارفيلد، وأيو إديبيري، في دراما نفسية مشحونة بالتوتر والأسئلة الأخلاقية.

تدور أحداث الفيلم حول “ألفا أولسون”، أستاذة جامعية مرموقة تتعرض حياتها لانهيار تدريجي بعد أن تتهم إحدى طالباتها، “ماجي”، زميلاً أكاديميًا بالتحرش الجنسي.

وبينما تحاول ألفا الدفاع عن نفسها وزميلها، تظهر أسرار من ماضيها تهدد بكشف وجه آخر لحقيقتها.

ويجسّد أندرو جارفيلد دور “هنريك جيبسون”، الأكاديمي المتهم، في حين تؤدي أيو إديبيري دور الطالبة التي تجرّ المؤسسة التعليمية إلى دوامة من الشكوك والانقسامات.



الفيلم يتناول موضوعات حساسة حول السلطة، والذاكرة، والعدالة، ويطرح أسئلة صعبة حول من يُصدَّق في قضايا التحرش داخل الأوساط الأكاديمية.

الفيلم من إنتاج استوديوهات “Imagine Entertainment” و”A24”، ويُعرض أولاً في دور عرض محدودة بتاريخ 10 أكتوبر 2025، قبل التوسّع لاحقاً في 17 أكتوبر.



وقد أثار البرومو الترويجي الأول للفيلم ضجة خلال فعالية CinemaCon، خاصة مع الإشادة بأداء جوليا روبرتس، التي تعود بهذا الدور إلى سينما الشخصيات المركّبة ذات الأبعاد النفسية العميقة.