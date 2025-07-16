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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط عقد الجمعيات العمومية غير العادية في الأندية والاتحادات الرياضية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.

ووضع مشروع القانون والذي ينتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شروط لعقد الجمعيات العمومية غير العادية في الأندية والاتحادات الرياضية.

ونصت مادة (18) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1)  ممن لهم حق حضورها.

أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ۱۰% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة  (50⁒+1)  أو خمسة آلاف عضو ممن  لهم حق حضورها  أيهما أقل،  وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1)  أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.

مجلس النواب قانون الرياضة الرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الجمعيات العمومية

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