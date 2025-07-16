نتفليكس تكشف عن برومو جديد وموعد عرض الموسم الأخير من مسلسل “Stranger Things”

أصدرت نتفليكس الإعلان التشويقي المنتظر للموسم الأخير من مسلسل الإثارة والخيال العلمي الشهير “Stranger Things”، حيث كشفت المنصة أن العرض الأول سيكون يوم 26 نوفمبر المقبل.

ويعد هذا الموسم بمثابة نهاية الرحلة التي بدأت منذ عام 2016، حيث تعلق الجمهور بشخصيات مثل “إليفن” و”مايك” و”داستن” في مغامراتهم داخل عالم “Upside Down”.



ووفقاً للبرومو التشويقي الذي حمل طابعاً مظلماً ودرامياً، يبدو أن النهاية ستكون مليئة بالمفاجآت واللحظات المؤثرة.



يُذكر أن الموسم الأخير من “Stranger Things” كان من أكثر الأعمال المرتقبة لعام 2025، ومن المتوقع أن يُحقق نسب مشاهدة ضخمة فور صدوره.



‏“Stranger Things” هو مسلسل درامي أمريكي من نوع الخيال العلمي، ينتمي لفئة أعمال الرعب والغموض، ومن إنتاج منصة نتفليكس،



بدأ عرض المسلسل لأول مرة في 15 يوليو 2016، وأصبح بسرعة أحد أنجح وأشهر الأعمال الأصلية للمنصة.



تدور أحداث المسلسل في بلدة خيالية تُدعى هوكينز – إنديانا، خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتبدأ القصة باختفاء صبي يُدعى ويل بايرز في ظروف غامضة.

أثناء البحث عنه، تكتشف مجموعة من أصدقائه فتاة غامضة ذات قوى خارقة تُدعى إليفن. وتبدأ معها مغامرة مليئة بالأسرار والمؤامرات الحكومية، والتجارب العلمية الغامضة، وظهور عالم موازٍ مظلم يُعرف باسم “The Upside Down”.



حاز المسلسل على إشادة نقدية واسعة وحقق ملايين المشاهدات حول العالم، وفاز بالعديد من الجوائز، وتم ترشيحه لجوائز إيمي وجولدن جلوب.