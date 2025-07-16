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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفع رباعي.. زوتى اكسبلوجن سعرها 200 ألف جنيه

زوتى اكسبلوجن موديل 2008
زوتى اكسبلوجن موديل 2008
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 زوتى اكسبلوجن موديل 2008

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، زوتى اكسبلوجن موديل 2008، وتنتمي اكسبلوجن لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مقصورة زوتى اكسبلوجن موديل 2008

 زوتى اكسبلوجن موديل 2008

تحتوي مقصورة سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2008 على العديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المصابيح والمساحات والإشارات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل .

تصميم زوتى اكسبلوجن موديل 2008

 زوتى اكسبلوجن موديل 2008

تظهر سيارةزوتى اكسبلوجن موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل أحتوائها على، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة زوتي، وتم تثبيت شعار شركة زوتي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك زوتى اكسبلوجن موديل 2008

 زوتى اكسبلوجن موديل 2008

تمكنت سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2008 من قطع مسافة 157 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر زوتى اكسبلوجن موديل 2008

 زوتى اكسبلوجن موديل 2008

يصل سعر سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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