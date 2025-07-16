زهور نبات الصمت في أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء ..شاهد

تثمر نباتات و أشجار الصبار العملاقة العتيقة باكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء أجمل الزهور والورود بألوانها الزاهية المريحة للنفس.

رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخباري زهور أشجار الصبار العملاقة والعتيقة باكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء الأشجار أصل اعمارها لعقود طويلة.

يقول المهندس خضر احمد خضر مالك مزرعة الصبار بمنطقة الجبيل بجنوب سيناء إن أشجار الصبار العتيقة رغم ملامحا ومر طعمها لكنها تخرج أجمل الزهور علاوة على فوائدها الصحية الرائعة للعلاج من الأمراض مشيرا الي انه بعض انواع الصبار تقي من مرض الصبار وأنواع اخري مثل الغسول يشفي من مشيرا الي أن الصبار أشجار الأمراء والملوك ودواء الفقراء.

وتابع خضر ان نبات الصبار هو نبات الصمت الجميل الذي يخرج أجمل الزهور فليس الصبار فقط هو نبات القبور هو الصامت الجميل مشيرا إلى أن تلك أشجار الصبار العملاقة يراعها مثل أبناؤه.

وكشف مالك أكبر مزرعة صبار في جنوب سيناء قبل أن يزرع مزرعة الصبار تذوق أرضها قبل الزراعة مشيرا الي أن جاء من من الإسكندرية بعد بلوغه سن الستون الاستجمام والصيد في طور سيناء ولكنه أتجه للزراعة والتعمير في سيناء تلك الأرض المباركة.

واضاف خضر انه يتمني إن يتعاون مع شركة أدوية لأجراء الأبحاث العلمية علي نباتات الصبار للعلاج مشيرا الي انه يرحب بالزائرين والدخول مجانا لمزرعته.