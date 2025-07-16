السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد انتظام العمل بموقف الواسطى وناصر

قام السكرتير العام المساعد ببني سويف اللواء سامي علام، بجولة تفقد خلالها مجمع المواقف الجديد " في وقت الذروة "، لمتابعة سير العمل بموقف مركزي الواسطى وناصر" ، بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع ، وبدأ العمل به من خلال تشغيل تجريبي جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن السكرتير العام المساعد" خلال جولته بعد ظهر اليوم " على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة ، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس، و بالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة

كما التقى السكرتير العام المساعد خلال الجولة عددًا من الركاب للاستماع المباشر إلى ملاحظاتهم حول زمن الانتظار، مستوى الانضباط، وتوافر سيارات الأجرة والسرفيس في الفترات المسائية، موجهًا بأهمية الاستمرار في تواجد المختصين من إدارة المواقف خلال ساعات الذروة لمتابعة انتظام توافر السيارات على جميع خطوط السير.