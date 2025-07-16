ليفربول يقترب من التعاقد مع مدرب من مانشستر يونايتد

فتح نادي ليفربول الإنجليزي باب المفاوضات مع أحد مدربي أكاديمية مانشستر يونايتد؛ في خطوة تهدف إلى تدعيم قطاع الناشئين للريدز، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك"، يجري ليفربول محادثات متقدمة مع المدرب سيمون وايلز، الذي يشرف حاليًا على فريق تحت 14 عامًا بمانشستر يونايتد، ليقود فريق تحت 18 عامًا في الريدز، خلفًا للمدرب السابق مارك بريدج ويلكينسون الذي رحل بعد عقد كامل من العمل داخل النادي.

ويُنتظر أن يتعاون وايلز مع أنتوني رايان، المدير الفني المؤقت الحالي لفريق تحت 18 عامًا، والذي سيتحول إلى دور المساعد مع تعيين المدرب الجديد بشكل رسمي.

سيمون وايلز يمتلك سجلًا تدريبيًا متنوعًا، حيث سبق له قيادة سالفورد سيتي كمدرب مؤقت، وعمل كذلك في أندية مثل بلاكبول وتشورلي وبامبر بريدج.

وكلاعب، خاض وايلز تجارب في وسط الملعب مع أندية أبرزها بارو، الذي تُوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي للهواة في موسم 2009-2010.

جدير بالذكر أن ليفربول، الذي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تحت قيادة آرني سلوت، يسعى حاليًا لتطوير قطاع الناشئين تماشيًا مع طموحات النادي طويلة الأمد.