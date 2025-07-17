باحث: إسرائيل تريد عمل ممر آمن من الجولان المحتلة حتى القواعد الأمريكية

كشف الدكتور وائل الشهاوي الباحث في شئون الشرق الاوسط، آخر تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن ما يحدث في سوريا الان هو إعادة احياء لاتفاقية "سايكس بيكو" وإعادة تقسيم سوريا مرة أخرى.

وتابع الدكتور وائل الشهاوي الباحث في شئون الشرق الاوسط، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أنه إسرائيل تريد عمل ممر آمن من الجولان المحتلة حتى القواعد الامريكية الموجودة في المنطقة.

وأضاف الدكتور وائل الشهاوي الباحث في شئون الشرق الاوسط، أن المخطط الاسرائيلي ظهر خلال الحرب على إيران، قائلا: "على الارض في طريق سهل أصبح موجود النهاردة يبدأ من الحدود الاسرائيلية والجولان المحتل وصولا إلى الحدود الشرقية لكردستان العراق، والممر اللي حاصل على الارض حصل مسبقا في الجو".

وأشار وائل الشهاوي، إلى أن هذه المنطقة الممتدة من الجولان المحتل حتى كردستان العراق أصبحت امتداد نفوذ لدولة الاحتلال وهذا ظهر خلال القصف الاسرائيلي الجوي في أعماق إيران دون أي تعرض في الطريق، مؤكدا أن الحرب الايرانية الاسرائيلية أكدت سيطرة اسرائيل على المناطق من الأراضي المحتلة وحتى الفرات.