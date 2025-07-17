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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الجواد: إسرائيل تستغل فشل النخب وتروّج لنفسها كحامية للأقليات

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى
علي مكي

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جوهر الصراعات الحالية في المنطقة يتمحور حول مفهوم الدولة الوطنية، وهو الشعار الذي رفعته مصر منذ سنوات، في مقابل صعود تيارات فكرية وسياسية تعيد إنتاج أنماط ما قبل الدولة الحديثة.


وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء،  أن ما يحدث اليوم في الإقليم هو صراع واضح بين مشروع الدولة الوطنية، القائمة على المواطنة والقانون، وبين مشاريع أخرى تحمل طابعًا طائفيًا أو عرقيًا.


وتابع "ما حدث في سوريا وصل إلى ذروة درامية، وكذلك الحال في لبنان والعراق، حيث تجلت إخفاقات النخب في إدارة الدولة وترسيخ هويتها الوطنية".

وأضاف "إسرائيل تعمل اليوم على تقديم نفسها للعالم باعتبارها حامية الأقليات في المنطقة، وتتبنى هذا الدور في ظل غياب واضح للمنظومة الوطنية في بعض الدول، وهو ما يُنذر بتحديات خطيرة على وحدة الكيانات السياسية في الإقليم".


وتابع قائلا : أن "الخروج من هذه الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، وتفعيل دولة القانون، واستنهاض النخب الفكرية والسياسية لإعادة بناء العقد الاجتماعي في دول المنطقة".

إسرائيل سوريا العراق

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