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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب نهائيًا

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب في علاج المرضي، موضحًا أن العنصر البشري مستمر مهما حدث تطور بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن اللمسة الإنسانية لعلاج المواطنين من الأمراض يكون لها أهمية وفاعلية كثيرة في التشخيص والعلاج.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب نهائيًا، لأن هناك لمسات إنسانية من الطبيب يكون لها مفعول في علاج المرضى.

كما أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد اليوم شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والتي قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه دائمًا يحذر من التعرض لأشعة الشمس، ومن العرق، ومن الجلطات التي قد تنتج بعد التعرض للشمس.

ولفت إلى أن هذه الفترة تعتبر هي فترة موسم الجلطات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة، وأن الأحوال الجوية خلال هذه الفترة تشهد تغيرات كبيرة بسبب التغييرات الجوية.

وأشار إلى أن موجات الحر تعد سببا في ارتفاع الجلطات، ولذلك نطالب الحكومة بعمل فترات عمل صباحية جدًا، وقد تكون بداية العمل من السادسة صباحًا، وفترة المساء قد تكون بعد غياب أشعة الشمس.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب القلب الذكاء الاصطناعي

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