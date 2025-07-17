قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفن غدًا .. وفاة والدة هند صبري
وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة
أستاذ قانون جنائي: العدالة في مصر دخلت عصر التحول الرقمي
رفض عرض الأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة بشأن أليو ديانج
باحث: سد النهضة يقع في حزام الزلازل والبراكين وانهياره المفاجئ وارد
كراسات شروط الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 متاحة بمنصة مصر الرقمية
المشاط لأهالي مطروح: الحكومة حريصة على توفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام
نائب وزير الصحة: تعديل بعض قوانين المهن الطبية لتعزيز حقوق الكوادر الطبية
المستشار حسين مدكور: الرئيس السيسى حريص على دعم استقلال السلطة القضائية
النيابة العامة تعلن عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب
الإفراج عن المناضل اللبناني جورج عبدالله من السجون الفرنسية
الحرب الطائفية تدق أبواب سوريا... والشرع يتعهد بحماية الدروز | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس قضايا الدولة: طفرة في تنفيذ الأحكام حققت مليارا و600 مليون جنيه لخزانة الدولة

رئيس قضايا الدولة: طفرة في تنفيذ الأحكام حققت مليارا و600 مليون جنيه لخزانة الدولة
رئيس قضايا الدولة: طفرة في تنفيذ الأحكام حققت مليارا و600 مليون جنيه لخزانة الدولة
إسلام دياب

قال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، إن قطاع تنفيذ الأحكام بالهيئة والذي جرى استحداثه قبل عامين، استطاع أن يحقق في غضون 15 شهرا فقط، قفزة هائلة في حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، من نحو 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف مدكور، في تصريحات صحفية، أن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية بجميع جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.

وأكد أنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر، وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل جميع الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.

وكان صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

في السطور التالية، نرصد سيرته  الذاتية:

المستشار الدكتور مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الموضعي.

المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المجلس الأعلى.

تاريخ الميلاد: 1/1/1956  محافظة القاهرة.

المؤهل العلمي:

• ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس عام 1977.

• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية - جامعة عين شمس عام 1978.

• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام - جامعة عين شمس عام 1980.

• درجة الدكتوراه في الحقوق - جامعة القاهرة عام 1984 (جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنةً بالقانون الوضعي).

الوظائف:

• قيد اسمه بجدول المحاميين المشتغلين بتاريخ 8/10/1977.

• عين محاميا ببنك مصر عام 1979.

• عين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1979 الصادر  18 /8 / 1979 وترقى في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001، وما زال بالخدمة حتى تاريخه.

• وبتاريخ 1/7/2024 عين عضوا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

الدورات:

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٩٠.

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية عام ١٩٩١.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك بلندن في تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام ١٩٩١.

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام 1992.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود عام ۱۹۹۲.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الدورة العاشرة لتدريب المحكمين العرب والأفارقة 12 - ۲۲ ديسمبر لسنة ١٩٩٢.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العقود البحرية الدولية ودعاوى التحكيم البحرية عام ١٩٩٣.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي فرع الإسكندرية للتحكيم البحري الدورة الحادية عشر لتدريب المحكمين العرب والأفارقة ٢١ - ٢٥ أبريل لسنة ١٩٩٣.

• حصل على شهادة الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بإجتياز بنجاح التدريب النظري والعملي في الدورة التدريبية خلال الفترة من 5/3/2006 إلى 7/3/2006.

• حصل على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإتمام حضور برنامج تدريب السادة قيادات هيئة قضايا الدولة عام ٢٠٢٢.

الأقسام التي عمل بها عضواً:-

قسم جزئيات شمال - قسم كليات جنوب ـ قسم الاستئناف - قسم قضايا هيئة الأوقاف - قسم القضاء الإداري - قسم المحكمة الإدارية العليا - قسم المحكمة الدستورية العليا - عمل رئيساً للمكتب الفني لرئاسة قطاع الجيزة.

الأقسام التي ترأسها:-

قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات.

قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم.

قسم المحكمة الدستورية العليا.

رئيساً لقطاع التنفيذ، وخلال رئاسة القطاع قام بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام وقد نجح القطاع، في هذا الإطار، في تنفيذ أحكام لصالح خزانة الدولة تجاوزت قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، وذلك خلال عام وثلاثة أشهر فقط.

عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.

عضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة.

المؤلفات العلمية:

• بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١.

بعنوان “نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي”.

• كتاب بعنوان “مبادئ المحكمة الدستورية العليا” في ثلاث سنوات ۲۰19/۲۰22 بالمشاركة مع آخرين.

• كتاب بعنوان الوجيز في المدد والمواعيد القانونية".

أ‌- الكتاب الأول في قانون المرافعات والتنفيذ والمدني والإثبات والأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

ب‌- الكتاب الثاني في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والتشريعات المرتبطة به وقانون الحجز الإداري وقانون التجارة وقانون الإفلاس والقانون البحري وقانون الطيران وقانون الإيجار والتشريعات الضريبية والجمارك بالمشاركة مع آخرين.

• تنقيح وترجمة كتاب المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور / محمد سلام مدكور للغة الإنجليزية.

الانتدابات:-

• انتدب للتدريس بكلية حقوق جامعة الزقازيق من ١٩٨٤ حتى ١٩٩٠.

• انتدب لإعداد نظم وقواعد التحكيم الخاص بمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

• انتدب للعمل مديراً لمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني.

• انتدب للعمل مستشاراً بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي.

• انتدب للعمل مستشاراً لمحافظ القاهرة لأكثر من ١٣ عاما متفرقة ومحافظ حلوان.

الإعارات:-

• أعير للعمل مستشاراً قانونياً بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت.

• عمل مقرراً للخطة القومية لمكافحة حالات التلوث البحري في الحالات الطارئة بدولة الكويت.

• أعير للعمل أستاذاً مساعداً بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا إندونيسيا ورقي إلى درجة أستاذ.

• أعير للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.

• أعير مستشاراً لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

• ومديراً عام للشئون القانونية وإدارة المديونيات الصعبة.

• عمل محكماً ومحكماً مرجحاً في العديد من التحكيمات بمصر.

وأخيراً صدر قرار وزير العدل رقم ٤٩٥٨ لسنة ۲۰۱۹ بالموافقة على ترشيحه محكماً عن شركة المقاولون العرب في جميع التحكيمات مع الجهاز المركزي للتعمير.

• انتدب لمناقشة رسالة الماجيستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

المهام الإدارية غير العادية:-

• تحويل قسم الدستورية من قسم يستخدم السبل الإدارية التقليدية إلى قسم يواكب طموحات الدولة بالرقمنه مع الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات دعاوى الدستورية - بمشاركة جميع العاملين بالقسم، خلال ثلاثة أشهر.

• عمل أرشفة إلكترونية لقطاع التنفيذ وتحويله إلى قطاع رقمي والتواصل مع جميع أجهزة الدولة وإمدادها بجميع البيانات الخاصة بقضايا التنفيذ لكل جهة على حدة على مستوى الجمهورية.

· إعداد مذكرة لعودة نادي الهيئة واعتباره شأن من شئون أعضاء الهيئة ووضع اللائحة الخاصة به .التقديرات وخطابات الشكر:-

• 2 خطاب شكر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور يوسف والي.

• مكافأة مالية من الهيئة العامة للبترول لمدة ثلاث سنوات على التوالي لتوفير مبالغ طائلة للهيئة وتعديل وجهة نظر محكمة النقض في هذه النوعية من القضايا العمالية.

• خطاب شكر من رئيس هيئة قضايا الدولة للجهد المتميز والملحوظ في أداء عمل القطاع.

المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

ترشيحاتنا

محكمة مستأنف جنايات سوهاج

حبس عامل 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 3015 جرام مخدرات في سوهاج

عاصفة ترابية

إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان وأبوسمبل والتنبية بتوخى الحذر بالطرق السريعة والداخلية

افتتاح المعرض التسويقي الثاني لمشروع تدوير مخلفات قصب السكر بمدينة أرمنت

افتتاح المعرض التسويقي الثاني لمشروع تدوير مخلفات قصب السكر بمدينة أرمنت بالأقصر

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد